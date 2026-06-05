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Tvorba pracovných miest v USA v máji výrazne prekonala očakávania
Miera nezamestnanosti v máji v súlade s očakávaniami stagnovala na 4,3 %.
Autor TASR,aktualizované
Washington 5. júna (TASR) - Tvorba pracovných miest v USA v máji výrazne prekonala očakávania. To signalizuje, že trh práce v najväčšej svetovej ekonomike zostáva silný aj napriek nárastu nákladov, ktorý spôsobil konflikt na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Zamestnanosť mimo poľnohospodárstvo vzrástla o 172.000 pracovných miest po +179.000 (revízia z +115.000) v apríli, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so zvýšením len o 80.000 pracovných miest.
Miera nezamestnanosti v máji v súlade s očakávaniami stagnovala na 4,3 %.
Hoci prírastky pracovných miest boli do veľkej miery sústredené len v niekoľkých sektoroch, aj prepúšťanie zostávalo mierne. Zároveň sa však objavujú signály, že umelá inteligencia začína mať vplyv na zamestnanosť.
Solídny rast zamestnanosti zaznamenalo v uplynulom mesiaci viacero sektorov. Na čele boli voľný čas a pohostinstvo so 70.000 novými pracovnými miestami, čo je výrazne nad priemerom 14.000 pracovných miest mesačne za uplynulý rok. Miestne samosprávy pridali 55.000 pracovných miest. Zdravotníctvo prispelo 35.000 novými pracovnými miestami a sociálna pomoc 12.000 miestami.
Priemerná hodinová mzda v máji medzimesačne stúpla o 0,3 % a medziročne o 3,4 %, čo bolo v súlade s predpoveďami ekonómov.
Zamestnanosť mimo poľnohospodárstvo vzrástla o 172.000 pracovných miest po +179.000 (revízia z +115.000) v apríli, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so zvýšením len o 80.000 pracovných miest.
Miera nezamestnanosti v máji v súlade s očakávaniami stagnovala na 4,3 %.
Hoci prírastky pracovných miest boli do veľkej miery sústredené len v niekoľkých sektoroch, aj prepúšťanie zostávalo mierne. Zároveň sa však objavujú signály, že umelá inteligencia začína mať vplyv na zamestnanosť.
Solídny rast zamestnanosti zaznamenalo v uplynulom mesiaci viacero sektorov. Na čele boli voľný čas a pohostinstvo so 70.000 novými pracovnými miestami, čo je výrazne nad priemerom 14.000 pracovných miest mesačne za uplynulý rok. Miestne samosprávy pridali 55.000 pracovných miest. Zdravotníctvo prispelo 35.000 novými pracovnými miestami a sociálna pomoc 12.000 miestami.
Priemerná hodinová mzda v máji medzimesačne stúpla o 0,3 % a medziročne o 3,4 %, čo bolo v súlade s predpoveďami ekonómov.