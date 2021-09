Tvrdenia o zvýhodňovaní Číny by mohli oslabiť dôveru v Georgievovú

Washington 17. septembra (TASR) - Postavenie šéfky Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristaliny Georgievovej ohrozuje kontroverzná správa o zvýhodňovaní Číny počas jej pôsobenia vo Svetovej banke (SB). Experti, zákonodarcovia v USA aj americké ministerstvo financií už prešetrujú jej kroky v bývalej funkcii generálnej riaditeľky SB.



Táto situácia by tiež mohla spôsobiť problémy aj administratíve amerického demokratického prezidenta Joea Bidena, pretože poskytuje „muníciu“ republikánom, ktorí spochybňujú multilaterálne inštitúcie, zvlášť ich prístup k Číne.



Správa nezávislých vyšetrovateľov, zverejnená vo štvrtok (16. 9.), tvrdí, že Georgievová bola jednou z vedúcich predstaviteľov inštitúcie, ktorí tlačili na zamestnancov, aby zmenili údaje a vykreslili Čínu v priaznivejšom svetle vo vydaní ostro sledovaného rebríčka podmienok pre podnikanie v roku 2017.



Členské krajiny MMF „sa budú musieť rozhodnúť, či má v súčasnej funkcii pokračovať aj naďalej,“ povedal pre agentúru AFP laureát Nobelovej ceny Paul Romer.



Romer bol v tom čase hlavným ekonómom Svetovej banky a kritizoval Georgievovú za „atmosféru strachu“ pri vytváraní rebríčka podnikateľských podmienok Doing Business Report.



USA budú rozhodujúce pri určovaní osudu Georgievovej, pretože Washington má najväčší podiel na hlasovaní v Medzinárodnom menovom fonde a ministerstvo financií vo štvrtok uviedlo, že správu analyzuje.



„Toto sú vážne zistenia,“ uvádza sa vo vyhlásení rezortu s tým, že „našou prvoradou zodpovednosťou je udržiavať integritu medzinárodných finančných inštitúcií“.



Georgievová spochybnila výsledky vyšetrovania právnickej firmy WilmerHale, ktoré si objednala rada Svetovej banky. Experti WilmerHale preskúmali desaťtisíce dokumentov a rozprávali sa s viac ako tromi desiatkami súčasných i bývalých zamestnancov SB.



Georgievová informovala predstavenstvo MMF o situácii a obvinenia odmietla. Republikánski zákonodarcovia v USA už vzniesli otázky, týkajúce sa postupu Georgievovej.



Svetová banka po zverejnení správy zrušila rebríček Doing Business, ktorý klasifikoval krajiny na základe podmienok pre podnikanie, predpisov a ekonomických reforiem. Vlády sa pritom pokúšali získať vyššiu pozíciu v rebríčku, aby prilákali investorov.



Podľa vyšetrovania Georgievová spolu so svojím spolupracovníkom Simeonom Djankovom, bývalým bulharským ministrom financií, ktorý hodnotiacu správu vypracoval, a Jim Yong Kim, vtedajší prezident banky, tlačili na zamestnancov, aby zmenili metodiku a výpočet umiestnenia Číny v rebríčku, a vyhli sa tak hnevu Pekingu. Vedenie banky viedlo totiž v tom čase citlivé rokovania o zvýšení úverového kapitálu, čo si vyžiadalo dohodu s poprednými členskými štátmi vrátane Číny.



MMF pripravuje tiež vlastnú sériu správ o národných ekonomikách a aj tie by mohli byť teraz spochybnené po obvineniach voči Georgievovej.



Justin Sandefur z Centra pre globálny rozvoj v minulosti písal o problémoch s metodikou pri rebríčku Doing Business. Podľa neho najnovšie odhalenie nie sú dobré pre Georgievovú.



Niektorí republikánski zákonodarcovia už vyzvali ministerku financií Janet Yellenovú, aby informovala Kongres o situácii a našla spôsoby, ako „zabezpečiť prísnu a transparentnú integritu údajov v správach a hodnoteniach SB a MMF“.



Georgievová vystúpila v piatok na panelovej diskusii v MMF bez toho, aby poskytla médiám vyhlásenie. Na budúci týždeň sa má zúčastniť na Valnom zhromaždení OSN. A začiatkom októbra by sa mala zúčastniť na výročnom stretnutí MMF a SB.