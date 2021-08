Slovenská klimatická iniciatíva sa pridáva ku kritike rezortu dopravy

Bratislava 18. augusta (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR sa snaží sabotovať klimatické ciele. Tvrdí to Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) v reakcii na navrhovanú vyhlášku k zákonu o energetickej hospodárnosti budov z dielne MDV, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Vyhlášku skritizovala už aj platforma Budovy pre budúcnosť (BPB).



SKI vníma ako cieľ vyhlášky zvýšenie maximálnej potreby primárnej energie na budovy pre dosiahnutie energetickej triedy A0, čo sú budovy s takmer nulovou potrebou energie. "V praxi by sme však od budúceho roku nové budovy kolaudovali s až o 40 % vyššou potrebou energie, ako je v súčasnosti platné, a to je z pohľadu energetickej hospodárnosti v budovách, progresu Slovenska v tejto oblasti a najmä z pohľadu riešenia zmeny klímy neprípustné," skonštatovala iniciatíva.



Kateřina Chajdiaková zo SKI tvrdí, že na takúto zmenu neexistuje dôvod. Povinnosť stavať stavby v energetickej triede A0 je platná od začiatku tohto roku. "O tejto povinnosti vedeli odborníci veľmi dlho a vedeli sa na zmenu pripraviť. Najmä, a to je podstatné, sme ako Slovensko deklarovali ciele v oblasti dosahovania úspor v sektore budov a tie vyplývali aj z nárokov na obnovy a výstavbu budov a ich hospodárnosť s energiami," okomentovala. Dôvod nie je podľa nej vysvetlený ani v materiáli, a preto vníma zmeny ako účelové a sabotujúce klimatické ciele.



Zdôraznila, že v čase, keď sa Slovensko chystá obnoviť 30.000 rodinných domov z peňazí z plánu obnovy a odolnosti, by sa tieto zásadné kritéria meniť rozhodne nemali. "Je to jednoducho neprípustné a neprofesionálne," uzavrela Chajdiaková.