Odborníci: Tvrdý brexit môže vyvolať kilometrové kolóny na termináloch

Londýn 13. decembra (TASR) - Len niekoľko hodín pred uplynutím lehoty na dosiahnutie dohody medzi Európskou úniou a Britániou zverejnil Londýn podrobnosti o možnosti ukončenia členstva v EÚ bez dohody. Británia vypracovala viaceré stratégie pre rôzne scenáre, no rokovania by mali pokračovať ešte v nedeľu.



Medzi odborníkmi sa však šíria obavy, že po uplynutí prechodného obdobia, ktoré sa končí 31. decembra, môžu vzniknúť kilometrové kolóny kamiónov na cestách vedúcich do dôležitého terminálu v Doveri. Podľa agentúry DPA veľkú časť obchodu s európskym kontinentom totiž vybavuje práve doverský prístav a neďaleký Eurotunel.



Na britskej strane bude potrebné zaviesť nové kontroly tovarov a pokiaľ Británia opustí EÚ bez dohody, pribudnú aj clá a množstvové obmedzenia. Nevyhnutné formality a kontroly môžu navyše zasiahnuť malé a stredné podniky, ktoré nový nával administratívnych povinností nezvládnu, čo povedie k dlhým kolónam na kontrolných bodoch. Navyše, ani počítačové programy, ktoré boli na tento účel vyvinuté, nebolo možné dostatočne otestovať.



Hovorca britskej vlády zdôraznil, že najali dodatočných 900 ľudí na hraničné kontroly a ďalších 1100 má pribudnúť do marca. Vzniklo sedem nových inšpekčných staníc a jedna centrálna, ktoré pracujú 24 hodín denne. K tomu je potrebné pripočítať telefónne linky a aplikácie, ktoré môžu využívať prepravné spoločnosti.