Twitch prepúšťa tretinu zamestnancov

San Francisco 10. januára (TASR) - Internetová platforma Twitch, ktorá sa zaoberá streamovaním (živým vysielaním) videohier, prepustí 500 zamestnancov, teda jednu tretinu svojej pracovnej sily, keďže napriek veľkej popularite medzi hráčmi zápasí s vážnymi finančnými problémami. Spoločnosť, ktorá patrí do portfólia internetového predajcu Amazon, to oznámila v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Spoločnosť Twitch, ktorú v roku 2014 kúpil Amazon za takmer jednu miliardu dolárov (910 miliónov eur), sa v poslednom čase dostala do problémov a nedávno ukončila činnosť na hlavnom trhu v Južnej Kórei pre nezvládnuté problémy s nákladmi. Ohlásené škrty prichádzajú v čase, keď Twitch zasiahol odchod vrcholových manažérov v rámci rozsiahleho úsilia o znižovanie nákladov vo všetkých divíziách Amazonu.



"Ukázalo sa, že naša organizácia je stále podstatne väčšia, než by vzhľadom na veľkosť nášho podniku mala byť," uviedol Dan Clancy, generálny riaditeľ spoločnosti Twitch.



Gigant online predaja Amazon začal minulý rok svoju doteraz najväčšiu kampaň na znižovanie počtu pracovných miest, ktorá podľa jeho vyjadrení zasiahne približne 27.000 pozícií v rámci celej spoločnosti. Amazon zároveň v stredu oznámil, že prepúšťa aj stovky ľudí v divízii Prime Video a v štúdiu MGM.



(1 EUR = 1,094 USD)