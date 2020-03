Twitter a Google vyzývajú zamestnancov, aby pracovali z domu

Dublin/Washington 3. marca (TASR) - Spoločnosti Twitter a Google vyzvali svojich zamestnancov, aby v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu pracovali z domu. Informovali o tom v utorok televízia CNN a portál Business Insider.



Twitter odporúča tzv. home office pre všetkých svojich takmer 5000 zamestnancov na celom svete až do odvolania. Spoločnosť to uviedla v pondelok na svojom oficiálnom blogu.



"Od dnešného dňa dôrazne odporúčame všetkým zamestnancom na celom svete, aby pracovali z domu, ak je to možné. Naším cieľom je znížiť pravdepodobnosť rozšírenia ochorenia COVID-19 na nás — a svet okolo nás," napísala v blogu šéfka oddelenia ľudských zdrojov Jennifer Christieová. Dodala však, že tento pokyn nie je pre väčšinu zamestnancov záväzný a pobočky Twitteru zostanú otvorené.



Pracovať z domu však musia zamestnanci Twitteru v pobočkách v Hongkongu, Japonsku a Južnej Kórei, čiastočne z dôvodu obmedzení nariadených vládou, ktoré v týchto krajinách už existujú.



Spoločnosť Twitter podľa Christieovej mieni dôkladne vyčistiť svoje priestory, aby ochránila zamestnancov, ktorí napriek tomu chcú prísť do práce. Už v sobotu oznámila, že pozastavuje všetky služobné cesty a podujatia, ktoré nie sú nevyhnutné.



V prípade Googlu sa odporúčanie pracovať z domu týka väčšiny z 8000 zamestnancov tohto gigantu v Dubline, kde sa nachádza jeho európska centrála. Ide o preventívne opatrenie po tom, čo bol jeden zamestnanec minulý týždeň pozitívne testovaný na koronavírus v Zürichu.



"Pokračujeme v prijímaní preventívnych opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov v súlade s radami odborníkov a v rámci tohto úsilia sme požiadali naše tímy v Dubline, aby zajtra pracovali z domu," povedal hovorca spoločnosti Google pre Business Insider.