Twitter možno prijme Muskovu ponuku, jeho akcie stúpli o viac než 5 %

San Francisco 25. apríla (TASR) - Akcie Twitteru v pondelok v predburzovom obchodovaní vyskočili viac než o 5 %. Dôvodom boli správy, že spoločnosť sa môže blížiť k dohode so šéfom Tesly Elonom Muskom, ktorý pred necelými dvomi týždňami predložil ponuku na kompletné prevzatie Twitteru. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Musk ponúkol za akciu Twitteru 54,20 USD v hotovosti, čím spoločnosť ocenil približne na 43 miliárd USD (39,75 miliardy eur) v hotovosti. Podľa vlastného vyhlásenia by potom mohol Twitter transformovať ako súkromnú spoločnosť.



Pôvodne sa očakávalo, že Twitter ponuku odmietne a prijme opatrenia, ktoré by zabránili Muskovi prevziať spoločnosť. Twitter však začal byť voči ponuke otvorenejší po tom, čo Musk zverejnil, že si zabezpečil financovanie v objeme 46,5 miliardy USD.



Rada riaditeľov Twitteru sa stretla v nedeľu (24. 4.) a hovorila o Muskovom financovaní jeho ponuky, uviedol pre CNBC zdroj oboznámený so záležitosťou. Rada podľa neho očakáva aj iné ponuky.



