Twitter v 1. kole prepustí 25% pracovnej sily, tvrdí Washington Post

Washington 31. októbra (TASR) - Americká sociálna sieť Twitter, ktorú minulý týždeň kúpil miliardár Elon Musk, plánuje prepustiť štvrtinu zamestnancov v rámci prvého kola redukcie pracovných miest. Uviedol to v pondelok denník Washington Post s odvolaním sa na zdroj oboznámený s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa denníka právnik celebrít Alex Spiro, dlhoročný Muskov právny zástupca, už viedol rozhovory o znižovaní počtu pracovných miest. Z hlásení pre regulačné úrady vyplýva, že Twitter mal na konci roka 2021 viac ako 7000 zamestnancov. Štvrtina z nich tak predstavuje takmer 2000 ľudí.



Twitter zatiaľ neodpovedal na žiadosť agentúry Reuters o komentár.



Musk vo štvrtok (27. 10.) odvolal výkonného riaditeľa Twitteru Paraga Agrawala, finančného šéfa Neda Segala a šéfku právnych záležitostí a politiky Vijayu Gaddeovú po dokončení šesťmesačnej ságy o kúpe platformy za 44 miliárd USD (44,38 miliardy eur).



To, kedy by sa v Twitteri mohlo začať s rozsiahlym prepúšťaním, nie je známe.



Medzitým Jason Calacanis z oblasti rizikového kapitálu, spustil prieskum o tom, či majú užívatelia platiť za overenie sumu medzi 5 a 15 USD, aby získali "modrú značku verifikácie" na Twitteri.



Twitter je v súčasnosti pre väčšinu používateľov bezplatný, pretože jeho príjmy závisia od reklamy.



(1 EUR = 0,9914 USD)