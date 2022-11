Twitter začal zavádzať nový systém plateného predplatného

San Francisco 6. novembra (TASR) - Americká platforma Twitter začala v sobotu (5. 11.) zavádzať nový kontroverzný systém plateného predplatného vo výške 8 USD (8,10 eura) mesačne za overovanie užívateľov. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Nová verzia Twitter Blue je nastavená tak, aby užívateľom udelila symbol bielej fajočky na modrom pozadí, ktorý zaručuje pravosť ich profilov na Twitteri a ďalšie výhody, ako napríklad menej reklamy na ich 'nástenkách'.



"Od soboty pridávame skvelé nové funkcie do Twitter Blue," uvádza sa v aktualizácii, ktorá je zatiaľ dostupná len v obchode Apple App Store.



Nový vlastník a šéf Twitteru Elon Musk signalizoval zavedenie poplatkov už začiatkom tohto týždňa v snahe speňažiť sociálnu sieť a znížiť jej závislosť od reklám. Twitter bol doposiaľ pre väčšinu používateľov bezplatný.



V aktualizácii pre zariadenia Apple iOS Twitter uviedol, že nová služba s overením bude dostupná v Spojených štátoch, Kanade, Austrálii, Novom Zélande a Spojenom kráľovstve. "Len čo potvrdíme, že to funguje dobre v prvej skupine krajín a dokončíme preklady, bude to dostupné na celom svete," uviedol Musk v sobotu na Twitteri.



Ale produktová manažérka služby Twitter Esther Crawfordová vo svojom tvíte napísala, že nová služba Twitter Blue ešte nie je aktívna. "Nová služba Blue ešte nie je aktívna, ale niektorí ľudia môžu vidieť, že robíme aktualizácie, pretože testujeme a posúvame zmeny v reálnom čase," napísala na Twitteri.



Overenie pravosti bolo doposiaľ bezplatné a slúžilo ako dôkaz pravosti účtov používateľov, ako sú vlády, novinári, celebrity a športové osobnosti a cieľom predchádzať dezinformáciám.



Kontroverzné plány nového majiteľa Twitteru spustili vlnu negatívnych reakcií. Zvlášť plán na zrušenie moderovania obsahu sociálnej siete, ktorý vyvolal obavy zo zaplavenia Twitteru nenávistnými prejavmi a dezinformáciami. Niekoľko významných inzerentov už pozastavilo svoje reklamy na platforme. Aj OSN v tejto súvislosti pripomenula Muskovi, že "Twitter má zodpovednosť vyhnúť sa rozširovaniu obsahu, ktorý vedie k poškodzovaniu práv ľudí".



Musk medzitým prepustil zhruba polovicu zo 7500 zamestnancov spoločnosti vrátane celého tímu pre ľudské práva. Zvyšní zamestnanci sú svedkami "otrasov v kultúre svojej spoločnosti". Musk odôvodnil hromadné prepúšťanie tým, že "spoločnosť stráca viac ako 4 milióny USD denne", preto nemal na výber.



Kalifornská spoločnosť potrebuje diverzifikovať svoje príjmy a znížiť svoju závislosť od reklamy.



Pokiaľ ide o moderovanie obsahu, Musk tvrdí, že zostáva prioritou Twitteru a že pravidlá sa nezmenili. Obvinil zároveň "skupiny aktivistov" z nátlaku na inzerentov.



(1 EUR = 0,9872 USD)