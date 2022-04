Twitter zaznamenal v 1. kvartáli nárast zisku

San Francisco 28. apríla (TASR) – Americká sociálna sieť Twitter zverejnila vo štvrtok výsledky za 1. štvrťrok. Jej zisk strmo vzrástol a zvýšil sa aj počet aktívnych užívateľov, ale tržby zaostali za odhadmi ekonómov.



Zisk Twitteru, ktorý pred tromi dňami súhlasil s ponukou miliardára Elona Muska na kúpu za 44 miliárd USD, sa za tri mesiace do konca marca 2022 zvýšil na 513,3 milióna USD (484,88 milióna eur), čo predstavuje 61 centov na akciu, zo 68,01 milióna USD alebo 8 centov na akciu rok predtým.



Tržby spoločnosti vzrástli o 15,4 % na 1,2 miliardy USD z 1,04 miliardy USD v minulom roku. Analytici z Wall Street však očakávali tržby 1,22 miliardy USD.



Príjmy z reklamy sa v sledovanom období zvýšili o 23 % na 1,11 miliardy USD a pri konštantných menových kurzoch vzrástli o 26 %.



Twitter so sídlom v San Franciscu zaznamenal v uplynulom štvrťroku v priemere 229 miliónov aktívnych používateľov denne, čo je o 16 % viac ako v minulom roku.



Očakáva sa, že Musk uzavrie kúpu Twitteru niekedy v tomto roku. Pred dokončením dohody ju totiž budú musieť schváliť akcionári, ako aj regulačné úrady v USA a v krajinách, kde Twitter podniká. Zatiaľ sa očakáva len málo prekážok, a to aj napriek námietkam niektorých zamestnancov Twitteru, ako aj užívateľov, ktorí sa obávajú Muskovho postoja k slobode prejavu a toho, čo by to mohlo znamenať pre obťažovanie a nenávistné prejavy na platforme.



TASR správu prevzala z AP.



(1 EUR = 1,0583 USD)