Twitter zaznamenal v 2. kvartáli návrat k zisku

San Francisco 23. júla (TASR) – Po stratovom kvartáli spred roka zaznamenala americká internetová spoločnosť Twitter v 2. štvrťroku tohto roka zisk. V prípade upraveného zisku zároveň prekonala očakávania trhov. Výsledky podporil prudký rast tržieb, ktoré potiahli nahor príjmy z reklamy.



Za 2. kvartál zaznamenal Twitter čistý zisk 65,6 milióna USD (55,71 milióna eur). Na akciu to predstavuje 8 centov. V rovnakom období minulého roka vykázala spoločnosť stratu na úrovni 1,38 miliardy USD (1,75 USD/akcia).



Upravený zisk dosiahol 20 centov, zatiaľ čo v rovnakom období pred rokom evidoval Twitter stratu 1,58 USD/akcia. Výrazne tak prekonal očakávania analytikov z prieskumu agentúry Reuters, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 7 centov.



Aj v prípade tržieb boli kvartálne výsledky lepšie, než sa čakalo. Tržby Twitteru vzrástli medziročne o 74 % na 1,19 miliardy USD, zatiaľ čo analytici počítali s tržbami na úrovni 1,06 miliardy USD.



Výsledky výrazne podporili tržby z reklamy, ktoré sa zvýšili o 87 % na 1,05 miliardy USD. Zvýšil sa aj počet denných aktívnych používateľov, a to ako v medziročnom, tak aj v medzikvartálnom porovnaní. Dosiahol 206 miliónov, zatiaľ čo v rovnakom období pred rokom to bolo 186 miliónov a v 1. štvrťroku tohto roka 199 miliónov.