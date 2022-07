Typické anglické raňajky sú už o zhruba 18 % drahšie ako pred rokom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Londýn 23. júla (TASR) - Príprava typických anglických raňajok je tento mesiac približne o 18 % drahšia ako pred rokom. To je ďalší ukazovateľ toho, ako kríza životných nákladov stláča rozpočty domácností v Spojenom kráľovstve. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.Nákup potravín na raňajky - toastu, masla, vajec, párkov a slaniny spolu s kávou a čajom - vyšiel minulý týždeň spotrebiteľov v priemere na 19,10 libry (22,43 eura), čo je takmer o 3 GBP viac ako v porovnateľnom období minulého roka. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Assosia, ktorá v júli skontrolovala údaje o cenách v maloobchodných reťazcoch Tesco, J Sainsbury, Asda a Wm Morrison.Rast nákladov na raňajky tak prevyšuje celkovú mieru inflácie v Spojenom kráľovstve, ktorá v júni dosiahla 9,4 %, čo je najviac za štyri dekády. Domácnosti pritom bojujú aj s rastúcimi účtami za energiu a palivo.Všetky štyri veľké britské supermarkety tento rok stratili určitý podiel na trhu, pretože zákazníci sa obracajú k lacnejším konkurentom, ako sú nemecké diskonty Aldi a Lidl.Hoci s vysokou infláciou zápasí celá Európa aj iné časti sveta, Britov zasiahla obzvlášť tvrdo. Vo Francúzsku totiž ceny kávy, croissantov a iných typických raňajok stúpli o jednociferné percento.Nákup produktov vlastnej značky daného obchodu, namiesto známych značiek, môže pomôcť znížiť účet za anglické raňajky o približne 7,64 GBP, poznamenala prieskumná spoločnosť Assosia. Ale aj ceny lacnejších produktových radov stúpajú a podobným tempom ako značkové." povedal James Walton, hlavný ekonóm z Inštitútu distribúcie potravín. "" dodal.Nakupujúcim v Spojenom kráľovstve, ktorí sa chcú vyhnúť vyšším účtom pri pokladni, tak dochádzajú možnosti.Separátna štúdia ukázala, že približne 22.000 produktov ponúkaných štyrmi najväčšími britskými sieťami supermarketov od júna minulého roka výrazne zdraželo. A vzhľadom na prognózy, podľa ktorých by miera inflácie v Spojenom kráľovstve mala koncom tohto roka dosiahnuť dvojciferné čísla, pričom rast miezd za ňou výrazne zaostáva, sú vyhliadky spotrebiteľov čoraz horšie.(1 EUR = 0,85141 GBP)