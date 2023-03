Chicago 14. marca (TASR) - Americká potravinárska spoločnosť Tyson Foods plánuje zatvoriť dva závody na spracovanie hydiny s takmer 1700 zamestnancami. Cieľom je zefektívniť svoje podnikanie. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Najväčší mäsový producent v USA z hľadiska tržieb sa snaží prísť na to, ako vylepšiť svoj segment hydiny, ktorý má už roky problémy. Plánuje preto zatvoriť svoje prevádzky v Glen Allene vo Virgínii so 692 zamestnancami a závod vo Van Burene v Arkansase s 969 zamestnancami. Obe uzávierky sú naplánované na 12. mája. Tyson povedal, že zatvorenie mu pomôže lepšie využiť dostupnú kapacitu v zostávajúcich závodoch.



"Súčasný rozsah a neschopnosť ekonomicky zlepšiť prevádzku viedli k ťažkému rozhodnutiu o zatvorení závodov," uviedla spoločnosť.



Tyson Foods so sídlom v Arkansase minulý rok nesprávne odhadol, že v novembri a decembri bude v supermarketoch zaznamenaný silný dopyt po kuracom mäse, skonštatoval generálny riaditeľ Donnie King minulý mesiac. V januári spoločnosť vymenila prezidenta svojej hydinárskej firmy.



Odborový zväz United Food and Commercial Workers, ktorý zastupuje zamestnancov v závode Tyson vo Virgínii, kritizoval rozhodnutie o jeho zatvorení.



Tyson uviedol, že neefektívna prevádzka bola čiastočne zodpovedná za pokles zisku v 1. štvrťroku fiškálneho roka 2022/23, teda za tri mesiace do konca decembra, a to o 68 % na 467 miliónov USD (434,94 milióna eur).



(1 EUR = 1,0737 USD)