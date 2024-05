Tyson Foods vykázal za 2. štvrťrok zisk po vlaňajšej strate

Springdale 6. mája (TASR) - Americký potravinársky koncern Tyson Foods vykázal za 2. štvrťrok svojho finančného roka 2023/24 zisk po vlaňajšej strate. A vyšší, ako mu predpovedali analytici z Wall Street. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Najväčší spracovateľ mäsa v USA v pondelok oznámil, že za tri mesiace do konca marca 2024 zaznamenal čistý zisk 145 miliónov USD (134,96 milióna eur) po strate 97 miliónov USD v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Čistý zisk na akciu bol 0,41 USD v porovnaní so stratou 0,28 USD/akcia.



Upravený zisk, bez mimoriadnych položiek, dosiahol 0,62 USD na akciu, zatiaľ čo vlani vykázal koncern stratu 0,04 USD/akcia. Analytici predpovedali Tyson Foods upravený zisk 0,39 USD na akciu.



Upravený prevádzkový zisk vzrástol o 525 % na 406 miliónov USD.



Tržby spoločnosti pritom klesli o 0,5 % na 13,07 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali tržby 13,16 miliardy USD.



Tyson Foods odhaduje za celý rok do konca septembra 2024 prevádzkový zisk 1,4 miliardy až 1,8 miliardy USD a relatívne stabilné tržby, podobné ako v predchádzajúcom roku.



(1 EUR = 1,0744 USD)