< sekcia Ekonomika
Týždeň zodpovedného hrania sa zameria na ochranu mladistvých
Významnú úlohu v kampani by mala zohrávať Linka pomoci pre problémy s hraním, ktorú prevádzkuje Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora.
Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Inštitút pre reguláciu hazardných hier (IPRHH) pripravil celoslovenskú informačnú kampaň, ktorej cieľom je predchádzať rizikám spojeným s hazardom, pomáhať rizikovým hráčom a šíriť povedomie o zodpovednom hraní. Tohtoročný Týždeň zodpovedného hrania sa zameriava aj na ochranu mladistvých, ktorí sú čoraz viac vystavení agresívnej propagácii hazardu, informoval v pondelok na tlačovej konferencii výkonný riaditeľ inštitútu Dávid Lenčéš.
„Budeme upozorňovať rodičov na skryté hazardné prvky v počítačových hrách a na propagáciu nelegálneho hazardu na streamovacích platformách,“ priblížil Lenčéš. Podľa inštitútu ide o vážny problém, pričom prieskum agentúry IPSOS z roku 2023 ukázal, že až 31 % mladistvých vo veku od 15 do 17 rokov má skúsenosť s nelegálnymi hazardnými hrami na internete.
Výskumy podľa inštitútu dlhodobo potvrdzujú, že vystavenie mladistvých hazardu zvyšuje riziko problémového hrania v dospelosti až štvornásobne. Lenčéš v tejto súvislosti ocenil, že legálni prevádzkovatelia hazardných hier na Slovensku striktne dodržiavajú pravidlá overovania veku. „Pri online hraní, kde vzniká riziko zneužitia identity, zavádzajú nad rámec zákona aj biometrické overovanie. Tieto opatrenia prispievajú k lepšej ochrane zraniteľných skupín,“ uviedol výkonný riaditeľ inštitútu.
Štvrtý ročník Týždňa zodpovedného hrania bude trvať od pondelka do nedele 9. novembra. Významnú úlohu v kampani by mala zohrávať Linka pomoci pre problémy s hraním, ktorú prevádzkuje Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora. Počas daného týždňa bude prvýkrát na Slovensku dostupná nonstop. Celoslovenská informačná kampaň má ambíciu osloviť mediálnymi, online a fyzickými aktivitami viac ako dva milióny ľudí.
„Najväčšou hrozbou ostáva fakt, že nelegálni prevádzkovatelia hazardu na internete neoverujú vek hráčov a ich služby sú ľahko dostupné aj deťom, mladistvým a osobám vylúčeným z hrania hazardných hier,“ uzavrel Lenčéš.
„Budeme upozorňovať rodičov na skryté hazardné prvky v počítačových hrách a na propagáciu nelegálneho hazardu na streamovacích platformách,“ priblížil Lenčéš. Podľa inštitútu ide o vážny problém, pričom prieskum agentúry IPSOS z roku 2023 ukázal, že až 31 % mladistvých vo veku od 15 do 17 rokov má skúsenosť s nelegálnymi hazardnými hrami na internete.
Výskumy podľa inštitútu dlhodobo potvrdzujú, že vystavenie mladistvých hazardu zvyšuje riziko problémového hrania v dospelosti až štvornásobne. Lenčéš v tejto súvislosti ocenil, že legálni prevádzkovatelia hazardných hier na Slovensku striktne dodržiavajú pravidlá overovania veku. „Pri online hraní, kde vzniká riziko zneužitia identity, zavádzajú nad rámec zákona aj biometrické overovanie. Tieto opatrenia prispievajú k lepšej ochrane zraniteľných skupín,“ uviedol výkonný riaditeľ inštitútu.
Štvrtý ročník Týždňa zodpovedného hrania bude trvať od pondelka do nedele 9. novembra. Významnú úlohu v kampani by mala zohrávať Linka pomoci pre problémy s hraním, ktorú prevádzkuje Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora. Počas daného týždňa bude prvýkrát na Slovensku dostupná nonstop. Celoslovenská informačná kampaň má ambíciu osloviť mediálnymi, online a fyzickými aktivitami viac ako dva milióny ľudí.
„Najväčšou hrozbou ostáva fakt, že nelegálni prevádzkovatelia hazardu na internete neoverujú vek hráčov a ich služby sú ľahko dostupné aj deťom, mladistvým a osobám vylúčeným z hrania hazardných hier,“ uzavrel Lenčéš.