Týždenná inflácia v Rusku dosiahla najnižšiu úroveň za pol roka

Moskva 19. marca (TASR) - Týždenná inflácia v Rusku, ktorá je jedným z pozorne sledovaných ukazovateľov ruskou centrálnou bankou, spomalila na najnižšiu úroveň za pol roka. V stredu zverejnené údaje ruského štatistického úradu priniesla agentúra Reuters.



Spotrebiteľské ceny v Rusku sa za týždeň do 17. marca zvýšili v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 0,06 %. V predchádzajúcom týždni do 10. marca dosiahla týždenná inflácia 0,11 % a od začiatku roka predstavoval rast spotrebiteľských cien 2,28 %.



Týždenná miera inflácie je tak najnižšia od septembra 2024, v ktorom rovnako v jednom z týždňov zaznamenala 0,06 %. Predtým túto úroveň evidovala v marci 2024, konkrétne v týždni do 18. marca.



Zmiernenie týždennej inflácie je dobrou správou pre centrálnu banku. Jej najbližšie zasadnutie je stanovené na 21. marca, pričom by na ňom mala rozhodnúť o ďalšom vývoji úrokových sadzieb. Hlavná úroková sadzba dosahuje 21 %, čo je jej najvyššia úroveň za vyše 20 rokov. Všetci analytici oslovení agentúrou Reuters očakávajú, že centrálna banka so sadzbou hýbať nebude.



Vlani dosiahla miera inflácie v Rusku 9,52 %, zatiaľ čo v roku 2023 predstavovala 7,42 %. Minuloročná inflácia tak bola štvrtá najvyššia za posledných 15 rokov.



Ruská centrálna banka a ministerstvo hospodárstva najnovšie odhadujú, že tento rok sa miera inflácie spomalí, avšak iba mierne. Predchádzajúci odhad bol omnoho optimistickejší. Pôvodne počítali s tohtoročnou infláciou na úrovni 4,5 až 5 %, teraz očakávajú, že dosiahne 7 až 8 %. Inflačný cieľ ruskej centrálnej banky je pritom stanovený na 4 %.