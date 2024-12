Týždenná inflácia v Rusku sa zmiernila, od začiatku roka dosiahla 9,5%

Moskva 26. decembra (TASR) - Miera inflácie v Rusku dosiahla tento rok 9,5 %. Poukázali na to najnovšie týždenné údaje o vývoji inflácie, ktoré vo štvrtok zverejnil ruský štatistický úrad Rosstat. Podľa týchto údajov sa rast spotrebiteľských cien v ostatnom týždni mierne spomalil. Informovali o tom agentúry TASS a Reuters.



Rosstat uviedol, že inflácia v Rusku dosiahla v týždni od 17. do 23. decembra 0,33 %. V týždni od 10. do 16. decembra zaznamenala 0,35 %.



K rastu spotrebiteľských cien za ostatný týždeň prispeli najmä nestabilné ceny ovocia a zeleniny. Tie vzrástli o 2,6 %. Zvýšili sa aj ceny vajec, mäsa či olejov, tempo ich rastu však bolo v porovnaní s rastom cien ovocia a zeleniny miernejšie.



Od začiatku roka miera inflácie dosiahla 9,5 %, dodal Rosstat. Centrálna banka ešte na začiatku tohto roka odhadovala, že inflácia by mohla rok ukončiť maximálne na úrovni 8,5 %. Ako uviedla agentúra Reuters, podľa šéfa oddelenia centrálnej banky pre menovú politiku Andreja Gangana by však miera inflácie mala za tento rok dosiahnuť od 9,6 % do 9,8 %.