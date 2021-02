Týždenná nezamestnanosť v Rakúsku klesla, HDP je stále nízky

Viedeň 16. februára (TASR) - Počet nezamestnaných v Rakúsku v porovnaní s minulým týždňom klesol o 7500 zhruba na 450.000, počet osôb v preškoľovacích kurzoch stúpol o 1500 na 70.000 osôb. V režime kurzarbeit sa nachádza 465.000 zamestnancov, pred týždňom to bolo 450.000 ľudí.



Podľa výpočtov rakúskeho Inštitútu pre hospodársky vývoj (WIFO) prepad ekonomickej aktivity pretrváva. V týždni od 1. do 7. februára dosahoval týždenný hrubý domáci produkt (HDP) o 13,1 % nižšiu hodnotu než v rovnakom období minulého roka. Minister financií Gernot Blümel na utorkovej tlačovej konferencii vyjadril nádej, že budúci týždeň budú údaje o HDP lepšie. "Dúfame, že postupné otváranie v oblasti súkromnej spotreby prinesie zlepšenie," cituje ho agentúra APA.



Viedeň zároveň zvýšila rámec podpory, príslušné smernice boli zaslané Európskej komisii a platia okamžite. Doterajšia horná hranica priamych dotácií na firmu sa zvýšila z 800.000 eur na 1,8 milióna eur. Horná hranica náhrady za straty stúpla z troch na desať miliónov eur.



Od utorkového popoludnia môžu rakúske firmy požiadať o ďalšie dva druhy podpory. Bonus za výpadok tržieb je vhodný pre spoločnosti, ktoré síce pandemické opatrenia nezasiahli priamo ani nepriamo, napriek tomu zaznamenali výpadok tržieb. Tieto podniky môžu žiadať o náhradu 30 % tržieb. Na túto pomoc vláda vyčlenila miliardu eur a žiadosti je možné podať do júna tohto roka.



Druhou podporou je dlho očakávaná pomoc pre firmy nepriamo dotknuté lockdownom, ktoré s niektorým so zatvorených podnikov vykazujú tržby aspoň 50 %. Viedeň na tento účel vyčlenila 800 miliónov eur.