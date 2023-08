Tržby Baidu v 2. štvrťroku prekonali odhady

Peking 22. augusta (TASR) - Čínsky internetový gigant Baidu vykázal za 2. štvrťrok 2023 väčší ako očakávaný nárast tržieb. Podporili ho výdavky na digitálnu reklamu po uvoľnení obmedzení spojených s pandémiou ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správ Reuters, Bloomberg a RTTNews.



Spoločnosť, prezývaná aj čínsky Google, zaznamenala za tri mesiace do konca júna 2023 nárast tržieb o 15 % na 34,06 miliardy jüanov (4,29 miliardy eur), zatiaľ čo analytici jej predpovedali tržby 33,28 miliardy CNY.



Čistý zisk Baidu sa v sledovanom období zvýšil o 43 % na 5,2 miliardy CNY. Upravený zisk na akciu stúpol na 22,55 CNY z 15,79 CNY/akcia pred rokom.



Baidu podobne ako Alibaba Group a Tencent Holdings zaznamenal oživenie v oblasti reklamy a spotrebiteľských výdavkov po skončení sa pandemických blokád. A to aj napriek čoraz väčším turbulenciám, ktoré zasiahli druhú najväčšiu svetovú ekonomiku v uplynulých mesiacoch - od tvrdohlavo vysokej nezamestnanosti až po krízu v realitnom sektore.



Investori sa zatiaľ zameriavajú na ambície Baidu v oblasti umelej inteligencie (AI) po tom, ako čínska spoločnosť v marci predstavila súpera ChatGPT s názvom Ernie.



V júni spoločnosť vyhlásila, že Ernie prekonal ChatGPT v niekoľkých smeroch. Ale aj Tencent minulý týždeň uviedol, že jeho vlastný model je už jedným z najlepších v Číne, zatiaľ čo Alibaba integruje svoju AI podobnú ChatGPT do vlastných aplikácií.



Baidu dúfa, že jeho aplikácia sa po rokoch investícií, výskumu a vývoja stane jednou z najžiadanejších na domácom trhu a priláka používateľov späť z platforiem typu WeChat spoločnosti Tencent.



Baidu so sídlom v Pekingu sa v ostatných rokoch snažil posunúť sa z vyhľadávacej a marketingovej firmy smerom k poskytovateľovi technológií, ako sú AI a autonómne riadenie. Oddelenie cloud computingu sa stalo motorom jeho rastu počas blokád.



(1 EUR = 7,9456 CNY)