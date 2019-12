U. Leyenová: EÚ dáva prednosť rokovaniu s USA o clách

Brusel 4. decembra (TASR) - Európska únia (EÚ) dáva prednosť rokovaniam s USA o hrozbe ciel na francúzske luxusné tovary. Je však pripravená konať, ak rozhovory stroskotajú, uviedla šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



Americká vláda v pondelok pohrozila, že môže uvaliť clá až do výšky 100 % na tovary z Francúzska v hodnote 2,4 miliardy dolárov (2,18 miliardy eur), ako sú šampanské, kabelky, syry a ďalšie produkty. Dôvodom je francúzska daň z digitálnych služieb, ktorá podľa Washingtonu cielene diskriminuje americké internetové koncerny, ako sú Amazon, Google a Facebook.



Leyenová na brífingu povedala, že je vzhľadom na hrozbu nových ciel, prípadne na ich prijatie, potrebné starostlivo voliť slová. Dodala, že vždy dáva prednosť rokovaniam, na ktorých by sa prebrali rôzne problémy a zástupcovia EÚ aj USA by sa snažili dospieť k riešeniu čo najviac výhodnému pre obe strany.



"Som si vedomá, že nie vždy to bude takto, ale, samozrejme, v prípade negatívneho výsledku v niektorých prípadoch sme pripravení samostatne konať."