U nás sa môžete cítiť bezpečne

Bratislava 19. novembra (OTS) - Dodržiavanie prísnych hygienických opatrení je pre spoločnosť Kaufland od začiatku pandémie súvisiacej s koronavírusom prioritou. Hygienický audit nezávislej akreditovanej kontrolnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia potvrdil, že obchodný reťazec sa dokonale postaral a neustále stará o bezpečné prostredie pre zamestnancov aj zákazníkov.Základom v boji proti šíreniu koronavírusu je striktné dodržiavanie hygienických opatrení. Preto pri predaji potravín platia tie najprísnejšie zásady. Kaufland si túto skutočnosť veľmi dobre uvedomuje a zodpovedne pristupuje ako k ochrane svojich zamestnancov vo všetkých svojich prevádzkach, tak aj k ochrane zákazníkov. Bezodkladne po vypuknutí prvej vlny šírenia nákazy zriadil interný krízový tím, ktorý neustále sleduje a vyhodnocuje aktuálne dianie a zaviedol prísne hygienické opatrenia.“ vysvetľuje, hovorkyňa spoločnosti Kaufland. „Prostredníctvom plagátov, sociálnych médií a pracovníkov v prevádzkach upozorňuje reťazec zákazníkov na to, aby dodržiavali hodiny určené výhradne pre seniorov a rešpektovali maximálne možnú koncentráciu zákazníkov na predajnej ploche. Dodržiavanie maximálneho počtu zákazníkov v predajni zabezpečuje prispôsobením počtu nákupných vozíkov. Pracovníci prevádzky spolu s bezpečnostnou službou neustále sledujú situáciu a sú pripravení okamžite obmedziť vstup zákazníkom pri možnom prekročení stanoveného limitu.S cieľom zabezpečiť preventívne ešte lepšiu ochranu pred nákazou Kaufland na všetky pokladnice nainštaloval ochranné plexisklá, ktoré bránia priamemu kontaktu medzi pokladníkom a zákazníkom. Aj v internom rádiu zákazníkov upozorňuje na dodržiavanie hygienických opatrení a na to, aby nevstupovali do predajne bez použitia rúška alebo iných vhodných alternatív prekrytia úst a nosa. Vyzýva ich tiež, aby uprednostnili bezhotovostné platenie.dodáva. Okrem toho reťazec svojim zamestnancom poskytuje denne ochranné rúško, pravidelne vitamínové balíčky na posilnenie imunity a dezinfekciu na osobné použitie.“ konštatuje, PR & Marketing Manager TÜV SÜD Slovakia a ďalej dodáva: „Všetky opatrenia, ktoré reťazec zaviedol vo svojich prevádzkach smerujú k tomu, aby jeho zamestnanci mohli pracovať dostatočne chránení a zákazníci sa cítili v predajniach bezpečne.