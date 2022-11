ZEW: Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka v novembri vrástla

Mannheim 15. novembra (TASR) – Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj celej eurozóny v novembri 2022 strmo vzrástla, viac ako ekonómovia predpovedali, na najvyššiu úroveň od júna 2022. Ukázal to v utorok prieskum Centra pre výskum európskeho hospodárstva (ZEW). TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.



Podľa údajov ZEW sa kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, v novembri 2022 zvýšil až o 22,5 bodu na -36,7 bodu z -59,2 bodu v októbri. Analytici pritom očakávali, že stúpne len na -50 bodov.



Najnovší výsledok tak naznačuje, že výhľad nemeckého hospodárstva sa v novembri v porovnaní s októbrom zlepšil, pravdepodobne vďaka nádeji, že miera inflácie čoskoro klesne a Európska centrálna banka (ECB) nebude musieť sprísňovať menovú politiku tak tvrdo a/alebo tak dlho, ako sa investori obávali.



"Pravdepodobne to súvisí predovšetkým s nádejou, že miera inflácie čoskoro klesne," povedal prezident ZEW Achim Wambach. "V tomto prípade by ECB nemusela sprísňovať menovú politiku tak tvrdo a/alebo tak dlho, ako sa obávali."



"Výhľad pre nemeckú ekonomiku je však stále jednoznačne negatívny," dodal.



Približne 50,8 % z opýtaných predpovedalo totiž v najbližších mesiacoch zhoršenie ekonomickej aktivity, zatiaľ čo 14,1 % očakávalo zlepšenie a 35,1 % nepredpokladá žiadne zmeny.



Prieskum ukázal tiež, že aj čiastkový index súčasných ekonomických podmienok v Nemecku sa v novembri zvýšil, a to na -64,5 z -72,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo analytici odhadovali, že stúpne na -68,4 bodu.



V prípade eurozóny indikátor ekonomického sentimentu ZEW v novembri 2022 vzrástol na -38,7 z -59,7 bodu v októbri, čo je tiež jeho najvyššia hodnota od júna. Ukazovateľ súčasnej ekonomickej situácie stúpol o 5,5 bodu na -65,1 bodu, pričom inflačné očakávania klesli o 16,4 bodu na -52,2 bodu.