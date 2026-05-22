U poštových doručovateľov vybavíte rôzne služby, netreba ísť na poštu
Každý doručovateľ Slovenskej pošty je vybavený multifunkčným mobilným zariadením, ktoré spája funkciu skenera, platobného terminálu a mobilného telefónu.
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Poštoví doručovatelia vybavia pri dverách klienta nielen odovzdanie zásielky, ale s multifunkčným mobilným zariadením aj platbu dobierky kartou či podaj vybraných zásielok. Viac služieb tak vyriešia doma bez zbytočných presunov, informovala v piatok Slovenská pošta.
„Zákazník nemusí prispôsobovať svoj čas pošte, pošta sa dnes prispôsobuje jemu vďaka digitálnym riešeniam, samoobslužným zariadeniam a v neposlednom rade aj vďaka doručovateľom. Naším cieľom je, aby pošta bola tam, kde ju ľudia potrebujú - aj priamo doma,“ povedala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Ak zákazníkovi príde zásielka na dobierku, doručovateľ ho vopred kontaktuje, aby si dohodli čas doručenia. Pri preberaní zásielky zaplatí v hotovosti alebo kartou priamo pri dverách. Doručovateľovi môže odovzdať aj list a nemusí ísť na poštu.
V súčasnosti je to podľa Slovenskej pošty už bežná realita. Starší ľudia či osoby so zdravotnými obmedzeniami, ale aj tí, ktorí v obci poštu nemajú, vedia väčšinu svojich potrieb vybaviť priamo doma.
Poštový doručovateľ okrem každodennej distribúcie listov, poštových poukazov či predplatenej tlače prináša aj iné služby. Pri stretnutí s ním môžu obyvatelia napríklad uhradiť SIPO platby (platí pre doklady označené ‚platba u doručovateľa‘), nechať si vyplatiť dôchodok, alebo sa s ním dohodnúť na inom termíne vyplatenia doma či na inej adrese. Tiež si môžu prevziať a vyplatiť sociálnu dávku v hotovosti - v prípade nepriaznivého zdravotného stavu či zakúpiť poštové známky, žreby alebo vybraný sortiment z POSTshopu.
Rozsah služieb, ktoré doručovateľ poskytuje, sa môže líšiť v závislosti od jeho vybavenia a motorizácie. V mnohých prípadoch zákazníci vedia priamo cez neho poslať aj balík, prípadne sprostredkuje vybrané služby 365.bank.
Každý doručovateľ Slovenskej pošty je vybavený multifunkčným mobilným zariadením, ktoré spája funkciu skenera, platobného terminálu a mobilného telefónu. Táto technológia podľa pošty mení spôsob doručovania - z tradičného odovzdania zásielky sa stáva komplexná služby, ktorá šetrí čas a zvyšuje pohodlie zákazníkov.
„Osobitný význam to má pre zákazníkov, ktorí v obci nemajú kamennú pobočku, sú imobilní alebo im zdravotný stav neumožňuje návštevu pobočky. Stačí zavolať svojmu doručovateľovi a dohodnúť sa na konkrétnej službe a termíne jej zabezpečenia u klienta doma. Číslo vám poskytne priamo on alebo príslušná pošta,“ vysvetlila Peterová.
Keď si imobilný zákazník potrebuje vybaviť napríklad splnomocnenie, ktorým poverí svojho blízkeho na preberanie jeho zásielok, no nemá k dispozícii potrebné tlačivo a nemôže si ho prísť vyzdvihnúť na poštu, stačí zavolať doručovateľovi a oboznámiť ho so svojou požiadavkou. Ten tlačivo prinesie pri najbližšom doručovaní, zákazník ho vyplní doma a následne ho môže cez doručovateľa odovzdať na spracovanie.
