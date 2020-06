U. S. Steel Košice a odborári sa na novej kolektívnej zmluve nedohodli

Košice 30. júna (TASR) – Košické oceliarne sa s odborármi na novej kolektívnej zmluve na nasledujúce štyri roky nedohodli. Posledný deň platnosti tej doterajšej je utorok. Pre TASR to uviedol hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača. Vyjednávaniu má pomôcť mediácia.



„Aj napriek 25 kolám vyjednávania sa nám s našimi odbormi nepodarilo dosiahnuť dohodu a dnes nás informovali, že idú kontaktovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR so žiadosťou o pridelenie mediátora na vyriešenie našich rozdielnych stanovísk,“ uviedol Bača. Podľa jeho slov je firma z rozhodnutia odborárov sklamaná, no bude plne spolupracovať so sprostredkovateľom na procese mediácie.



Predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga pre TASR potvrdil zámer požiadať o pridelenie sprostredkovateľa a ďalšie konanie absolvovať za jeho účasti. „Kolektívne vyjednávanie sa končí sporom a ďalej budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy SR,“ povedal.



Návrh novej kolektívnej zmluvy vlani v novembri pripravili spolu s ďalšou odborovou organizáciou pôsobiacou v podniku - OZ NKOS. Podľa Vargu sa s vedením oceliarní nepodarilo nájsť zhodu a spoločný konsenzus v kľúčových otázkach, akými sú týždenný pracovný čas zamestnancov a ich mzdové ohodnotenie. Spresnil, že spornou sa stala najskôr otázka týždenného pracovného času zamestnancov, respektíve enormný tlak na jeho zvýšenie. „V ťažkých časoch zúriacej recesie v hutníctve v rámci Európskej únie, v časoch negatívnych ekonomických dosahov koronakrízy na našu spoločnosť a s prihliadnutím na ostatných, skutočne náročných 14 mesiacov, je pracovná doba zaknihovaná v kolektívnej zmluve ako naša nosná idea,“ uviedol.



Ako hovorca oceliarní pripomenul, od stredy (1. 7.) už kolektívna zmluva z roku 2016 nebude platiť. „Avšak naďalej budeme plniť naše záväzky z kolektívnej zmluvy týkajúce sa odmeňovania dohodnutého v roku 2016. Fabrika zostáva v prevádzke a očakávame, že všetci zamestnanci budú pracovať tak ako obvykle,“ dodal Bača s tým, že odborárom dali niekoľko návrhov, ktoré podľa neho reflektovali súčasnú situáciu v ekonomike a oceliarstve v Európskej únii.



V košickom U. S. Steel sa začali rokovania predstaviteľov odborov a vedenia podniku o novej kolektívnej zmluve 22. januára. Platnosť kolektívnej zmluvy mala pôvodne vypršať 31. marca. Následne sa dohodli na jej 30-dňovom predĺžení, neskôr ju predĺžili ešte do konca júna. Medzitým odobrili dodatok, prostredníctvom ktorého mohli niektorí zamestnanci pri ukončení pracovného pomeru dohodou dostať jednorazovú mzdu do výšky 18-násobku priemernej mesačnej mzdy.



Varga dodal, že ku koncu tohto mesiaca sa podarilo naplniť ambíciu zamestnávateľa, ktorý vlani deklaroval zámer znížiť počet zamestnancov počas dva a pol roka o 2500. Podľa jeho slov sa to podarilo dosiahnuť aj vďaka viacerým motivačným programom.