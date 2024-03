U. S. Steel Košice plánuje vybudovať nové prípojky za 10 miliónov eur

Košice 6. marca (TASR) - Spoločnosť U. S. Steel Košice plánuje vybudovať nové prípojky vo svojom areáli. Vyplýva to zo zámeru, ktorý košické oceliarne predložili na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané celkové investičné náklady predstavujú desať miliónov eur. Ako pre TASR uviedol hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača, zámer sa týka zabezpečenia infraštruktúry pre výrobu a distribúciu technických plynov potrebných pre výrobu ocele v podniku.



Ide o prípojky na kyslík, dusík, argón, paru, pitnú, priemyselnú aj požiarnu vodu, elektrinu a kanalizáciu. "Prípojky médií budú zrealizované pre územie, na ktorom môže investor v budúcnosti realizovať svoje plánované strategické rozvojové zámery a budúce investície, pre ktoré je toto územie vyhradené," uvádzajú oceliarne v zámere.



Územie pre plánovaný projekt výstavby prípojok médií sa nachádza v súčasnom areáli závodu blízko existujúcej prevádzky kyslikárne. Aktuálne sa tu nachádzajú nevyužívané objekty. "Z dôvodu nevyužívania sa investor rozhodol oba objekty odstrániť a vytvoriť tak priestor pre umiestnenie budúcej investičnej výrobnej zástavby," dodávajú oceliarne. S výstavbou prípojok by sa malo začať v septembri a ukončená by mohla byť v júni 2027.



Americká spoločnosť U. S. Steel vlani oznámila zámer odpredať korporáciu vrátane košických oceliarní japonskému koncernu Nippon Steel. Transakcia sa má realizovať v aktuálnom roku. Nippon Steel oznámil, že na transakciu v hodnote 14,9 miliardy dolárov (13,61 miliardy eur) má zabezpečené financovanie.