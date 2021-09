U. S. Steel Košice predáva dcérsku spoločnosť

Košice 21. septembra (TASR) – Oceliarne U. S. Steel Košice predávajú svoj obchodný podiel v spoločnosti RMS Košice, v súčasnosti prebiehajú finálne rokovania. Novým 100-percentným vlastníkom by sa od novembra mala stať spoločnosť Termostav – Mráz, pričom nový vlastník preberie všetkých zamestnancov a ich benefity majú ostať zachované v zmysle platnej kolektívnej zmluvy. Informuje o tom U. S. Steel Košice na svojej webstránke.



Oceliarne uvádzajú, že sa chcú sústrediť na podstatu svojho podnikania, produkciu oceľových výrobkov a rátajú s prehĺbením spolupráce s tradičným dodávateľom žiaruvzdorných výrobkov. „Sme radi, že náš dlhoročný partner s nami bude rozvíjať podnikanie nielen v oblasti poskytovania žiarotechnických služieb, ale aj v oblasti výroby žiaruvzdorných materiálov. Naše dlhoročné skúsenosti s Termostav - Mráz nám dávajú záruku, že naše partnerstvo do budúcich rokov bude vzájomne prospešné a zabezpečí ďalší rozvoj spoločnosti RMS,“ uviedla Elena Petrášková, viceprezidentka pre dcérske spoločnosti U. S. Steel Košice.



RMS Košice podľa svojho profilu na webe poskytuje žiarotechnické práce a servisné činnosti v oblasti prvovýroby hutníckych prevádzok, zároveň je výrobcom progresívnych žiaruvzdorných tvarovaných a netvarovaných materiálov.



„Máme dlhoročné skúsenosti s umiestňovaním žiaruvzdorných produktov v hutníckom priemysle a v budúcnosti budeme môcť vďaka tejto zmene vyrábať a ďalej rozvíjať to, čo od nás zákazníci na celom svete chcú,“ povedal Štefan Mráz, predstaviteľ košickej firmy Termostav – Mráz.



Oceliarne sa už v roku 2019 dohodli na predaji svojej prevádzky na výrobu radiátorov. Kupujúcim bola firma KORAD Radiators s tým, že pôvodní zamestnanci dostali ponuku, aby prešli do novej spoločnosti za rovnakých podmienok.