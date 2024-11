U. S. Steel Košice vykázal zisk pred zdanením 7 miliónov USD

Košice 8. novembra (TASR) - Košické oceliarne U. S. Steel za tretí štvrťrok tohto roku vykázali zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 7 miliónov dolárov (6,49 milióna eur). Pre porovnanie, za rovnaké obdobie minulého roku dosiahli stratu 13 miliónov USD. O výsledku informovala americká korporácia U. S. Steel, na svojom webe ju zverejnila košická hutnícka spoločnosť.



"V treťom štvrťroku 2024 predstavovali investičné výdavky v segmente U. S. Steel Europe 27 miliónov USD a výrobné kapacity boli využité na 77 %," oznámili oceliarne.



Výsledok košického podniku komentoval prezident spoločnosti U. S. Steel David B. Burritt. "Zisk U. S. Steel Europe profitoval z jednorazovej priaznivej úpravy súvisiacej s alokáciou CO2, ktorá kompenzovala tlaky vyplývajúce z náročného prostredia dopytu v Európe," uviedol. Vyslovil aj prognózu na štvrtý kvartál. "V Európe sa očakáva, že výsledky budú nižšie vzhľadom na absenciu kladných alokácií CO2 a slabý základný dopyt a cenové podmienky," skonštatoval.



Celkovo americká korporácia U. S. Steel za tretí štvrťrok 2024 oznámila čistý zisk vo výške 119 miliónov USD. Rok predtým to bolo 299 miliónov USD.



Americké oceliarne U. S. Steel, pod ktoré patrí košický podnik, by mal v rámci akvizície, oznámenej koncom minulého roka, prevziať japonský koncern Nippon Steel. "Pokračujeme v práci na uzavretí transakcie do konca roka. Dôležité je, že v septembri arbitrážna rada rozhodla v prospech U. S. Steel vo vzťahu ku kolektívnej zmluve. Tešia nás aj ďalšie záväzky zo strany spoločnosti Nippon Steel, ktoré budú stavať na existujúcich výhodách vrátane transferu technológií a ďalších inovácií z ročných výdavkov spoločnosti Nippon Steel na výskum a vývoj vo výške 500 miliónov dolárov, aby sa ešte viac posilnila výhoda transakcie," uviedol Burrit.



(1 EUR = 1,0785 USD)