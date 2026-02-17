< sekcia Ekonomika
U. S. Steel Košice vykázal za minulý rok EBITDA v sume 156 mil. USD
Oproti predchádzajúcemu roku je to o 85 miliónov dolárov viac.
Autor TASR
Košice 17. februára (TASR) - Košické oceliarne U. S. Steel vykázali v roku 2025 zisk pred odpočítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) vo výške 156 miliónov dolárov (131,59 milióna eur). Oproti predchádzajúcemu roku je to o 85 miliónov dolárov viac. Výrobné kapacity boli vlani využité na 71 percent. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila korporácia U. S. Steel.
Za štvrtý štvrťrok minulého roku dosiahla košická hutnícka spoločnosť zisk pred odpočítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie 48 miliónov USD. Za rovnaké obdobie roku 2024 bola z tohto pohľadu v strate 35 miliónov USD. Všetky údaje sú podľa amerického účtovného štandardu.
V košických oceliarňach pracuje zhruba 7700 zamestnancov. Vlani v júni bola ukončená akvizícia, ktorou japonská oceliarska spoločnosť Nippon prevzala americký hutnícky koncern U. S. Steel vrátane jeho slovenského závodu.
(1 EUR = 1,1855 USD)
