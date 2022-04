U. S. Steel Košice: Zákaz dovozu ruského uhlia neovplyvní výrobu

Košice 6. apríla (TASR) – Košické oceliarne U. S. Steel dôsledne rešpektujú sankcie voči Rusku prijaté Európskou úniou, ako aj Spojenými štátmi americkými. „Týka sa to, samozrejme, aj uhlia ťaženého v Rusku. Neočakávame dosah na výrobu v podniku,“ uviedol v stredu pre TASR hovorca oceliarní Ján Bača.



Európska komisia v utorok (5. 4.) navrhla v poradí piaty balík sankcií voči Rusku a jeho súčasťou je zákaz dovozu ruského uhlia. Nové opatrenia sú odpoveďou na kruté zaobchádzanie s civilným obyvateľstvom na okupovaných ukrajinských územiach.



Vojna na Ukrajine poznačila aj dodávky surovín pre košický hutnícky podnik. „Situácia v zásobovaní strategickými surovinami síce nie je jednoduchá, ale kolegyne a kolegovia z úseku nákupu to doteraz vždy vyriešili bez toho, aby to pocítili zákazníci,“ skonštatoval Bača.



V deň začatia ruskej invázie na Ukrajinu, 24. februára, oceliarne informovali, že podľa stavu zásob surovín majú naplánovanú výrobu minimálne na 90 dní, aj keby došlo k pozastaveniu dodávok.