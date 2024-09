U. S. Steel Košice zvažuje výrobu vodíka novou technológiou

Košice 11. septembra (TASR) - Oceliarne U. S. Steel Košice plánujú vyrábať vodík pre svoje potreby novou technológiou. Okrem elektrolýzy vody zvažujú aj parný reforming metánu. Oba spôsoby podnik ako zámer predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Oceliarne tak chcú nahradiť zastaranú technológiu výroby vodíka štiepením čpavku. Pri parnom reformingu ide o reakciu zemného plynu s horúcou parou.



"Našim zámerom je postupne nahrádzať výrobu zmesi plynov vodíka a dusíka potrebnej pre výrobu výrobkov s pridanou hodnotou. Doteraz je založená na dovoze čpavku, jeho štiepení s následnými úpravami. Či už budeme vyrábať parným reformingom metánu alebo elektrolýzou, stále sú to len zámery, rozhodneme sa napokon po celkovom posúdení environmentálnych vplyvov, ale aj ekonomických dopadov," uviedol pre TASR hovorca U.S. Steel Košice Ján Bača.



Ročná produkcia vodíka novou technológiou by mala podľa plánov dosiahnuť 580 ton ročne. Prevádzka výroby vodíka bude v areáli hutníckeho závodu, na uvoľnenej ploche s rozlohou približne 2600 štvorcových metrov (m2). Vodík bude slúžiť pre potreby liniek finálnej výroby v divíznych závodoch Zušľachťovne a Obalová vetva. Zámerom je inštalácia a prevádzkovanie zariadení na výrobu vodíka s celkovým objemom 750 normálnych metrov kubických za hodinu (Nm3/h).



"Potrebu vodíka (H2) potrebného pre prevádzku liniek finálnej výroby bude zabezpečovať nová technológia spĺňajúca všetky požiadavky na environmentálne akceptovanú výrobu vodíka," uvádza sa v zámeroch predložených do procesu EIA.



Odhadované investičné náklady sú v oboch prípadoch vo výške päť miliónov eur, ako predpokladaný začiatok výstavby zariadení uvádza spoločnosť september 2026. Predpokladaný termín začatia prevádzky závisí podľa oceliarní od realizácie strategických rozvojových zámerov.