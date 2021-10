U. von der Leyenová: Musíme investovať do obnoviteľných zdrojov

Kranj 6. októbra (TASR) - Vysoké ceny energií sú vážnym problémom a zároveň je nanajvýš dôležité, aby Európska únia (EÚ) dlhodobo investovala do obnoviteľných zdrojov a vyhla sa prudkým nárastom cien v budúcnosti. Vyhlásila to v stredu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová tesne pred samitom EÚ – západný Balkán, ktorý sa koná v Slovinsku.



Leyenová novinárom pred samitom povedala, že kým ceny plynu raketovo rastú, v prípade výroby energie z obnoviteľných zdrojov v uplynulých rokoch klesli a sú stabilné. „Takže pre nás je úplne jasné, že v prípade energie je z dlhodobého hľadiska dôležité investovať do obnoviteľných zdrojov, ktoré nám poskytujú stabilné ceny a väčšiu nezávislosť, pretože 90 % plynu sa do EÚ dováža,“ dodala.