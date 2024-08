Uber dostal v Holandsku pokutu 290 mil. eur za porušenie GDPR

Haag 26. augusta (TASR) - Holandský úrad na ochranu osobných údajov vymeral alternatívnej taxislužbe Uber pokutu 290 miliónov eur za nezákonné zdieľanie informácií o jej vodičoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Americká spoločnosť podľa holandských úradov odosielala osobné údaje o európskych taxikároch na servery v USA v rozpore so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR). Uber medzitým svoje protiprávne konanie zastavil, oznámil úrad.



"Spoločnosť Uber nesplnila požiadavky GDPR na zabezpečenie úrovne ochrany údajov v súvislosti s prenosmi do USA. To je veľmi vážne," uviedol vo vyhlásení predseda holandského úradu na ochranu údajov Aleid Wolfsen. Spoločnosť pokutu v pondelok odmietla ako neodôvodnenú a oznámila, že sa proti nej odvolá. Proces cezhraničného prenosu údajov bol v súlade s nariadením GDPR, uviedol Uber vo vyhlásení.