Uber prepustí ďalších 3000 ľudí

New York 19. mája (TASR) - Americká spoločnosť Uber Technologies zruší ďalších 3000 pracovných miest. Urobila tak iba dva týždne po tom, ako informovala o prvej vlne prepúšťania. Celkovo tak o prácu príde v spoločnosti takmer štvrtina zamestnancov.



Prevádzkovateľ alternatívnej taxislužby v pondelok večer (18. 5.) oznámil, že s cieľom vrátiť sa k zisku zredukuje investície do viacerých "vedľajších projektov" a zároveň prepustí ďalších 3000 zamestnancov. Už pred dvomi týždňami pritom firma oznámila zrušenie 3700 pracovných miest.



Uber tak prepustí vyše 23 % zo svojej pracovnej sily. Pred nástupom pandémie nového koronavírusu mala firma 28.600 zamestnancov. V rámci prvého prepúšťania na začiatku mája firma oznámila rušenie miest najmä v oblastiach zákazníckej podpory a náborových tímov, teraz sa rušenie pracovných miest dotkne prakticky všetkých oblastí.



Šéf Uberu Dara Khosrowshahi uviedol, že Uber musí byť sebestačnou firmou, ktorá nebude závislá od externého kapitálu. Veľké nádeje vkladá šéf firmy do platformy rozvozu jedál Uber Eats, ktorá má podľa neho "mimoriadny rastový potenciál".



Už v apríli oznámil prepúšťanie aj americký konkurent Uberu, firma Lyft. Ako spoločnosť uviedla, o prácu príde 17 % z celkového počtu zamestnancov.