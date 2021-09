Uber prerušil na niekoľko hodín poskytovanie svojich služieb v Bruseli

Brusel 30. septembra (TASR) - Americká spoločnosť Uber Technologies, prevádzkovateľ alternatívnej taxislužby, sa vo štvrtok pripojila k protestu svojich vodičov v Bruseli a prerušila na niekoľko hodín poskytovanie svojich služieb v belgickom hlavnom meste. Pravidlá z roku 1995 zakazujú totiž vodičom používať smartfóny. To znamená, že tí, ktorí používajú aplikáciu Uber na vyzdvihnutie zákazníkov a ich odvezenie do cieľa, riskujú stratu vozidla, uviedol Uber na blogu.



„To nie je akceptovateľné v roku 2021,“ napísal Uber a dodal, že tento sektor čakal na reformy sedem rokov.



V e-maile klientom spoločnosť oznámila, že jej služby budú tri hodiny ráno nedostupné, pretože bruselská vláda v rozpore so svojim sľubom nepredložila do leta plán reforiem.



Uber uviedol, že rozhodnutie o prerušení služieb je v Európe „výnimočné a bezprecedentné“, a že stojí za 2000 nezávislých vodičov, ktorí používajú jeho aplikáciu denne a „boja sa o svoju prácu a o svoju budúcnosť“.



Počas prerušenia sa stovky vodičov Uberu vydali na svojich autách cez centrum Bruselu k úradu regionálneho premiéra, ktorý sa stretol s delegáciou.



Vláda v Bruseli uviedla, že v utorok predložila návrh zákona, ktorého cieľom je reforma pravidiel pre taxislužby a služby zdieľanej jazdy.