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Uber prevezme spoločnosť Delivery Hero za 12,7 miliardy eur
Uber koncom mája zvýšil svoj podiel v Delivery Hero na takmer 25 %.
Autor TASR
Berlín 16. júla (TASR) - Americká spoločnosť Uber prevezme nemeckú donáškovú službu Delivery Hero. Transakciu v hodnote 12,7 miliardy eur vo štvrtok potvrdili obe spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Uber koncom mája zvýšil svoj podiel v Delivery Hero na takmer 25 %. Cestu k úplnému prevzatiu otvorila holandská spoločnosť Prosus, ktorá predala svoj 17-percentný podiel v Delivery Hero. Uber pôvodne ponúkal za jednu akciu Delivery Hero 33 eur, čo spoločnosť so sídlom v Berlíne odmietla. Americký prevádzkovateľ alternatívnej taxislužby následne ponuku zvýšil na 41,50 eura za akciu.
Uber koncom mája zvýšil svoj podiel v Delivery Hero na takmer 25 %. Cestu k úplnému prevzatiu otvorila holandská spoločnosť Prosus, ktorá predala svoj 17-percentný podiel v Delivery Hero. Uber pôvodne ponúkal za jednu akciu Delivery Hero 33 eur, čo spoločnosť so sídlom v Berlíne odmietla. Americký prevádzkovateľ alternatívnej taxislužby následne ponuku zvýšil na 41,50 eura za akciu.