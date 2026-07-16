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Uber prevezme spoločnosť Delivery Hero za 12,7 miliardy eur

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Na archívnej snímke zo 16. augusta 2019 logo Uberu na newyorskej burze. Foto: TASR/AP

Uber koncom mája zvýšil svoj podiel v Delivery Hero na takmer 25 %.

Autor TASR
Berlín 16. júla (TASR) - Americká spoločnosť Uber prevezme nemeckú donáškovú službu Delivery Hero. Transakciu v hodnote 12,7 miliardy eur vo štvrtok potvrdili obe spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Uber koncom mája zvýšil svoj podiel v Delivery Hero na takmer 25 %. Cestu k úplnému prevzatiu otvorila holandská spoločnosť Prosus, ktorá predala svoj 17-percentný podiel v Delivery Hero. Uber pôvodne ponúkal za jednu akciu Delivery Hero 33 eur, čo spoločnosť so sídlom v Berlíne odmietla. Americký prevádzkovateľ alternatívnej taxislužby následne ponuku zvýšil na 41,50 eura za akciu.
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