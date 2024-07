Uber rozšíri svoju flotilu ektromobily čínskeho výrobcu BYD

San Francisco 31. júla (TASR) - Americká alternatívna taxislužba Uber plánuje zaradiť do svojej flotily približne 100.000 elektromobilov čínskeho výrobcu BYD. V prvej fáze by sa mali tieto vozidlá objaviť na cestách v Európe a v Latinskej Amerike. Časom sa počíta s rozšírením partnerstva aj na Blízky východ, Kanadu, Austráliu a Nový Zéland, oznámili firmy v stredu v spoločnom vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Spojené štáty na zozname chýbajú. Americká vláda totiž plánuje zaťažiť dovoz elektromobilov z Číny sankčnými clami. Argumentuje pritom, že Peking svojich výrobcov podporuje neférovými dotáciami na úkor konkurentov v USA. Uber a BYD uviedli, že cieľom spolupráce je poskytnúť vodičom taxislužby lepšie ceny a ponuky financovania elektromobilov. V budúcnosti by sa podľa nich na platforme Uber mohli objaviť aj vozidlá so schopnosťou autonómneho riadenia.