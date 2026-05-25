Uber uvažuje o zvýšení ponuky na prevzatie Delivery Hero
Uber, ktorý je aktuálne najväčším akcionárom Delivery Hero s takmer pätinovým podielom, v sobotu (23. 5.) za jednu akciu firmy ponúkol 33 eur.
Autor TASR
Berlín/San Francisco 25. mája (TASR) - Americká spoločnosť Uber uvažuje o zvýšení ponuky na prevzatie nemeckej donáškovej služby Delivery Hero. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Uber, ktorý je aktuálne najväčším akcionárom Delivery Hero s takmer pätinovým podielom, v sobotu (23. 5.) za jednu akciu firmy ponúkol 33 eur. Nemecká spoločnosť však túto ponuku odmietla.
Po správe britského denníka Financial Times (FT) o možnom zvýšení ponuky akcie Delivery Hero vyskočili až o 12,7 % a dostali sa až na 37,85 eura, čo je najviac od 29. novembra 2024. Táto cena hodnotila nemeckú firmu na 11,5 miliardy eur.
Akcie nemeckej spoločnosti zrejme zaznamenajú jedenásty ziskový deň za sebou, pričom za toto obdobie si pripísali viac než 80 %.
FT v nedeľu (24. 5.) informoval, že predstavenstvo Uberu sa v sobotu stretlo, aby rokovalo o zvýšení ponuky. Predtým oslovilo jedného z najväčších akcionárov Delivery Hero s ponukou 38 eur za akciu, ktorá však bola odmietnutá. Podľa britského denníka viacerí akcionári nemeckej firmy požadujú cenu vyše 40 eur na akciu.
Uber je už teraz najväčším akcionárom Delivery Hero. Začiatkom máj zvýšil svoj podiel v nemeckej firme z približne 7 % na 19,5 %.
