< sekcia Ekonomika
Uber zvýšil svoj podiel v Delivery Hero na takmer 25 %
Investičný fond Aspex, naopak, svoj podiel v Delivery Hero znížil, a to zo 14,55 % na 7,56 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 27. mája (TASR) - Americká spoločnosť Uber zvýšila svoj podiel v nemeckej donáškovej službe Delivery Hero z 19,50 % na 24,99 %. Investičný fond Aspex, naopak, svoj podiel v Delivery Hero znížil, a to zo 14,55 % na 7,56 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v stredu odvolala na hlásenia pre regulačné orgány.
Uber, ktorý je najväčším akcionárom Delivery Hero, minulý týždeň za jednu akciu firmy ponúkol 33 eur. Nemecká spoločnosť však túto ponuku odmietla. Podľa medializovaných informácií sa predstavenstvo Uberu v sobotu (23. 5.) stretlo, aby rokovalo o zvýšení ponuky. Predtým údajne oslovilo jedného z najväčších akcionárov Delivery Hero s ponukou 38 eur za akciu, ktorá však bola odmietnutá. Podľa britského denníka Financial Times (FT) viacerí akcionári nemeckej firmy požadujú cenu vyše 40 eur na akciu.
Uber, ktorý je najväčším akcionárom Delivery Hero, minulý týždeň za jednu akciu firmy ponúkol 33 eur. Nemecká spoločnosť však túto ponuku odmietla. Podľa medializovaných informácií sa predstavenstvo Uberu v sobotu (23. 5.) stretlo, aby rokovalo o zvýšení ponuky. Predtým údajne oslovilo jedného z najväčších akcionárov Delivery Hero s ponukou 38 eur za akciu, ktorá však bola odmietnutá. Podľa britského denníka Financial Times (FT) viacerí akcionári nemeckej firmy požadujú cenu vyše 40 eur na akciu.