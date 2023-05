UBS chce dokončiť spojenie s Credit Suisse najneskôr začiatkom júna

Zürich 3. mája (TASR) - Švajčiarska banka UBS plánuje dokončiť proces spojenia s Credit Suisse najneskôr na začiatku júna. Povedal to v stredu šéf UBS Sergio Ermotti. Informovala o tom agentúra Reuters.



Na finančnej konferencii Finanz '23 v Zürichu Ermotti uviedol, že UBS pracuje na dokončení spojenia s Credit Suisse do konca mája, prípadne začiatku júna. Zároveň zopakoval, že čo sa týka švajčiarskeho biznisu Credit Suisse, na stole sú naďalej všetky možnosti.



V marci najväčšia švajčiarska banka súhlasila s narýchlo pripraveným plánom švajčiarskej vlády prevziať Credit Suisse za 3 miliardy švajčiarskych frankov (3,05 miliardy eur). Súčasťou dohody bolo aj prevzatie strát v objeme zhruba 5 miliárd CHF. Nedeľník Neue Zürcher Zeitung am Sonntag informoval, že UBS pracuje na odčlenení domácej divízie Credit Suisse, ktorú by potom mal naďalej viesť jej súčasný šéf Andre Helfenstein. Túto myšlienku UBS pôvodne odmietala.



Čo sa týka rozsahu rušenia pracovných miest v dôsledku spojenia bánk Ermotti v stredu povedal, že je zatiaľ skoro na stanovenie konkrétnych čísiel. Ako však dodal, "rušeniu pracovných pozícií sa nevyhnú".



(1 EUR = 0,9841 CHF)