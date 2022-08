UBS: Eurozóna je už v miernej recesii, ktorá potrvá do konca roka

Londýn 25. augusta (TASR) - Eurozóna je už v miernej recesii, ktorá potrvá do konca roka, tvrdia ekonómovia UBS Group. Dôvodom je energetická kríza. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Ekonomika eurozóny v 3. kvartáli klesne o 0,1 % a v poslednom štvrťroku o 0,2 %, prognózujú analytici švajčiarskej bankovej skupiny. Napriek tomu však zlepšili celoročné vyhliadky po nečakane dobrom 2. kvartáli. Naopak, predpoveď rastu pre rok 2023 znížili na 0,8 % z 1,2 %.



"Vzhľadom na ďalší výrazný nárast cien energií, čo ešte zvyšuje tlak na spotrebu domácnosti a fixné investície, aktuálne počítame s technickou recesiou v eurozóne," uviedol analytický tím UBS, vedený ekonómom Reinhardom Clusem.



Predpokladom tohto záveru je, že ceny zemného plynu síce budú pokračovať v raste, ale nepríde k jeho veľkému nedostatku. Ak by sa stal prídelový systém nevyhnutnosťou, "ekonomické škody by zrejme boli ešte oveľa horšie".