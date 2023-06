UBS k 12. júnu dokončí prevzatie Credit Suisse

Ženeva 5. júna (TASR) - Švajčiarsky bankový gigant UBS očakáva, že prevzatie svojho menšieho konkurenta Credit Suisse dokončí už budúci týždeň. Spoločnosť v pondelok oznámila, že Credit Suisse a UBS sa oficiálne zlúčia k 12. júnu.



Najväčšia švajčiarska banka UBS prevzala po dohode s vládou menšieho rivala Credit Suisse, ktorý sa v marci dostal do problémov. UBS v minulých dňoch dala najavo, že dokončenie procesu prevzatia očakáva čoskoro.



Credit Suisse zasiahla v uplynulých rokoch séria škandálov vrátane krachu britskej finančnej spoločnosti Greensill, do ktorej investovala 10 miliárd USD (9,29 miliardy eur), aj kolapsu amerického hedžového fondu Archegos Capital Management, ktorý jej priniesol stratu 5,5 miliardy USD.



Akcie Credit Suisse sa v marci strmo prepadli po tom, ako jej hlavný akcionár Saudská národná banka odmietol poskytnúť ďalšiu finančnú injekciu. UBS sa v marci dohodla, že kúpi Credit Suisse za 3 miliardy švajčiarskych frankov (2,93 miliardy eur) a prevezme straty až do výšky 5 miliárd CHF, ktoré by pramenili z likvidácie časti podnikania.



(1 EUR = 1,0763 USD; 1 EUR = 0,9758 CHF)