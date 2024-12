UBS: Majetok miliardárov za posledných 10 rokov prudko vzrástol

Ženeva 5. decembra (TASR) - Majetok miliardárov na celom svete za posledných desať rokov prudko vzrástol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na údaje švajčiarskej banky UBS.



V apríli 2024 bolo na celom svete 2682 miliardárov, čo je približne o 50 % viac ako v marci 2015, oznámila vo štvrtok UBS. Ich celkový majetok sa v tomto období zvýšil o 121 % na 14 biliónov amerických dolárov (13,34 miliardy eur), čo je výrazný nárast v porovnaní s indexom globálnych akcií, ktorý si pripísal 73 %. Majetok miliardárov rástol stabilným tempom v USA a v menšej miere v Európe, zatiaľ čo v Číne sa rast od roku 2020 spomaľuje. Najrýchlejšie rástol majetok technologických miliardárov, ktorý sa vďaka dopytu po nových technológiách vrátane umelej inteligencie za posledných desať rokov strojnásobil na 2,4 bilióna USD.



V prieskume, ktorý UBS uskutočnila medzi 82 miliardármi v období od júna do septembra 2024, približne 40 % z nich uviedlo, že v nasledujúcich dvanástich mesiacoch plánujú viac investovať do nehnuteľností a akcií z priemyselne rozvinutých krajín. Ďalších 40 % sa chce zvýšiť svoje podiely v bezpečných prístavoch, ako je zlato a iné vzácne kovy, zatiaľ čo 31 % plánuje zvýšiť hotovostné rezervy. To by podľa UBS mohlo odrážať obavy zo zvýšeného geopolitického rizika.



(1 EUR = 1,0492 USD)