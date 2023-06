UBS očakáva dokončenie dohody s vládou ohľadom prevzatia Credit Suisse

Washington 6. júna (TASR) - Švajčiarska banka UBS očakáva, že do 7. júna dokončí dohodu s vládou o prevzatí strát vo výške 9 miliárd švajčiarskych frankov (9,25 miliardy eur) súvisiacich s akvizíciou jej konkurenta Credit Suisse. Banka to uviedla v hlásení pre Americkú Komisiu pre cenné papiere a burzu (SEC). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V rámci prevzatia Credit Suisse, ktoré zorganizovali švajčiarske úrady, vláda v Berne súhlasila, že ponesie straty až do výšky 9 miliárd CHF. UBS predtým súhlasila s pokrytím strát do výšky 5 miliárd CHF. Akákoľvek ďalšia záruka za straty presahujúce 14 miliárd CHF by si vyžadovala schválenie v parlamente v riadnom legislatívnom procese, uviedla ďalej banka vo vyhlásení.



Súhlas vlády predstavuje jeden z posledných krokov, ktorý musí UBS uskutočniť, aby mohla oficiálne doviesť do konca akvizíciu svojho konkurenta. V pondelok (5. 6.) UBS oznámila, že Credit Suisse sa s ňou oficiálne zlúči k 12. júnu.



Credit Suisse zasiahla v uplynulých rokoch séria škandálov, ktoré jej priniesli obrovské straty. Akcie banky sa v marci strmo prepadli po tom, ako jej hlavný akcionár Saudská národná banka odmietol poskytnúť ďalšiu finančnú injekciu.



Na núdzovom prevzatí Credit Suisse sa dohodla UBS so švajčiarskou vládou v marci. Najväčšia švajčiarska banka v tom čase súhlasila, že menšieho konkurenta kúpi za 3 miliardy CHF (2,93 miliardy eur) a prevezme straty až do výšky 5 miliárd CHF, ktoré by pramenili z likvidácie časti podnikania.



(1 EUR = 0,9732 CHF)