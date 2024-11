UBS očakáva, že aliancia OPEC+ opäť odloží zvýšenie produkcie ropy

Zürich 25. novembra (TASR) - Analytici švajčiarskej banky UBS očakávajú, že najväčší svetový producenti ropy z aliancie OPEC+, ktorú tvorí Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci, opäť odloží rozhodnutie o zvýšení ťažby na decembrovom stretnutí. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Členovia aliancie majú na plánovanom stretnutí diskutovať o ťažobnej politike. Podľa UBS súčasné trhové podmienky neprispievajú k zvýšeniu produkcie.



Existujú pritom obavy zo zhoršenia sezónneho prebytku na trhu s ropou, čo by mohlo tlačiť ceny komodity nadol.



Analytici naznačujú, že OPEC+ pravdepodobne predĺži svoje obmedzenia na ťažbu o ďalšie tri mesiace, do 1. štvrťroka 2025, čo je obdobie tradične poznačené slabším dopytom po rope.



Podľa analytikov tento opatrný prístup poskytuje aliancii flexibilitu na prispôsobenie svojej produkcie dopytu. Pokračujúce snahy Iraku, Kazachstanu a Ruska riešiť nadprodukciu označujú za významný faktor podporujúci túto stratégiu.



A zatiaľ čo konsenzus sa prikláňa k predĺženiu ťažobných škrtov, UBS varuje pred možným poklesom trhu, ak by sa aliancia OPEC+ rozhodla predčasne zvýšiť produkciu.



Takéto rozhodnutie by mohlo dostať ceny ropy Brent pod 70 USD (67,23 eura) za barel (159 litrov). To však analytici považujú za nepravdepodobný scenár, pričom poukazujú na snahu skupiny udržať stabilitu na trhu.



UBS predpovedá, že ceny ropy Brent sa budú pohybovať okolo úrovne 75 USD za barel do konca roka 2024, podporované opatrnou politikou OPEC+.



Stratégia aliancie odráža jej snahu o vyvážený trh s ropou, pričom v roku 2025 sa predpokladá prebytok v dôsledku rastúcej ponuky producentov mimo aliancie OPEC+ a pomalého rastu dopytu.



Tento výhľad podporuje očakávania analytikov, že OPEC+ odloží postupné znižovanie produkcie do polovice roku 2027, keď sa očakáva spomalenie rastu ponuky mimo OPEC+.



(1 EUR = 1,0412 USD)