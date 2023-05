UBS odhaduje, že ju prevzatie Credit Suisse bude stáť asi 17 mld. USD

Ženeva 17. mája (TASR) - Švajčiarska banka UBS odhaduje, že ju prevzatie konkurenčnej Credit Suisse Group bude stáť približne 17 miliárd USD (15,62 miliardy eur). Uviedla to v stredu v súvislosti s prípravami na dokončenie záchrany svojho rivala. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Prevzatie Credit Suisse, druhej najväčšej švajčiarskej banky, konkurenčnou UBS sprostredkoval štát. Cieľom bolo zabrániť kolapsu finančného systému v krajine a možnému "rozšíreniu nákazy" v globálnom finančnom systéme.



UBS odhaduje negatívny vplyv úprav reálnej hodnoty aktív a pasív kombinovanej skupiny na 13 miliárd USD. Ďalšie 4 miliardy USD predstavujú potenciálne súdne a regulačné náklady. Ale UBS zároveň odhadla, že kúpou Credit Suisse za zlomok jej účtovnej hodnoty zaknihuje jednorazový zisk z tzv. "negatívneho goodwillu" (rozdielu medzi kúpnou a reálnou cenou) vo výške 34,8 miliardy USD. Tento finančný vankúš pomôže banke absorbovať potenciálne straty a mohol by viesť k zvýšeniu jej zisku v 2. štvrťroku, ak UBS uzavrie transakciu na budúci mesiac podľa plánu.



UBS pripomenula, že odhady sú predbežné a čísla sa môžu neskôr výrazne zmeniť. Naznačila, že môže zaúčtovať rezervy na reštrukturalizáciu, ale nezverejnila žiadne čísla. Analytici odhadli náklady na reštrukturalizáciu, súdne spory a plánované zrušenie niektorých divízií na 28 miliárd USD.



UBS medzitým zaviedla niekoľko obmedzení v prípade Credit Suisse, kým prebieha jej prevzatie, ktoré sa týkajú úverov a kapitálových výdavkov a tiež odmien pre zamestnancov.



Po právnom uzavretí transakcie plánuje UBS riadiť dve samostatné materské spoločnosti UBS AG a Credit Suisse AG, uviedla minulý týždeň UBS. Dodala, že integračný proces môže trvať tri až štyri roky. Počas tohto obdobia bude mať každá inštitúcia aj naďalej svoje vlastné dcérske spoločnosti a pobočky a bude slúžiť svojim klientom.



Credit Suisse zasiahla v uplynulých rokoch séria škandálov vrátane krachu britskej finančnej spoločnosti Greensill, do ktorej investovala 10 miliárd USD, aj kolapsu amerického hedžového fondu Archegos Capital Management, ktorý jej priniesol stratu 5,5 miliardy USD. Akcie Credit Suisse sa 15. marca strmo prepadli po tom, ako jej hlavný akcionár Saudská národná banka odmietol poskytnúť ďalšiu finančnú injekciu.



UBS sa v marci dohodla, že kúpi Credit Suisse za 3 miliardy švajčiarskych frankov (3,08 miliardy eur) a prevezme straty až do výšky 5 miliárd CHF, ktoré by pramenili z likvidácie časti podnikania.



(1 EUR = 1,0881 USD; 1 EUR = 0,9732 CHF)