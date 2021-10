UBS oznámila za 3. štvrťrok nárast čistého zisku

Zürich 26. októbra (TASR) – Najväčšia švajčiarska banka UBS oznámila za 3. štvrťrok 2021 nárast čistého zisku. To prekvapilo analytikov, ktorí predpovedali pokles. K lepším výsledkom prispela najmä divízia správy majetku, a tiež poplatky z investičného bankovníctva.



Čistý zisk UBS sa za tri mesiace do konca septembra zvýšil o 9 % na 2,28 miliardy USD (1,96 miliardy eur), čo predstavuje 63 centov na akciu, z minuloročných 2,01 miliardy USD alebo 55 centov/akcia. Analytici pritom odhadovali, že banky, naopak, vykážu pokles zisku na 1,6 miliardy USD.



Zisk pred zdanením stúpol o 11 % na 2,87 miliardy USD. A prevádzkový príjem banky, ekvivalent tržieb, vzrástol o 2 % na 9,13 miliardy USD, čím prekonal odhady ekonómov vo výške 8,5 miliardy USD, zatiaľ čo prevádzkové náklady klesli o 1 %.



Čistý úrokový výnos v sledovanom období stúpol o 4 % na 1,69 miliardy USD.



Generálny riaditeľ UBS Ralph Hamers vo vyhlásení k výsledkom uviedol, že "trhové a ekonomické pozadie boli v 3. štvrťroku celkovo pozitívne, hoci v jeho závere panovala určitá neistota".



UBS zaznamenala rast zisku pred zdanením vo všetkých divíziách, pričom v jej tradičnom pilieri - správe majetku - vyskočili o 43 % na 1,5 miliardy USD. Aj zisk pred zdanením divízie investičného bankovníctva UBS výrazne stúpol, o 32 %. Tento nárast vykompenzoval 7-percentný pokles výnosov z obchodovania na svetových trhoch.



Najväčšia švajčiarska banka uviedla tiež, že chce vybudovať digitálny model poradenstva pre bohatých klientov v Amerike ako súčasť svojej vízie do roku 2025, ktorú plánuje predstaviť vo februári.



(1 EUR = 1,1603 USD)