UBS plánuje prepustiť 30 % zamestnancov Credit Suisse

Zürich 28. júna (TASR) - Švajčiarska banka UBS zvažuje zrušenie desiatok tisíc pracovných miest po núdzovom prevzatí Credit Suisse. Zachovala by však domáce prevádzky svojho rivala, ktorého prevzala po dohode s vládou. Uviedol to zdroj oboznámený so situáciou, ktorý nechcel byť menovaný. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



UBS by mohla prepustiť približne 30 % svojej kombinovanej pracovnej sily, ktorá sa po štátom sprostredkovanej záchrane začiatkom tohto roka zvýšila na 120.000 ľudí, uviedol zdroj pre agentúru Reuters.



Investičná divízia Credit Suisse, tzv. back office, a švajčiarska retailová divízia ponesú najväčšie bremeno prepúšťania, pričom len v Zürichu ubudne najmenej 7000 pracovných miest, tvrdí zdroj.



Tieto plány naznačujú, že UBS chce absorbovať domácu divíziu Credit Suisse, zefektívniť prevádzku a znížiť náklady. To je však kontroverzné rozhodnutie, ktoré by mohlo vyvolať obavy o dominanciu banky na domácom trhu.



Manažéri, ktorí dohliadajú na veľké klientske účty, ako aj korporátni bankári vo Švajčiarsku budú pravdepodobne menej ovplyvnení prepúšťaním, dodal zdroj.



V prípade realizácie plánu by sa počet pracovných miest znížil o vyše 30.000.



Začiatkom tohto mesiaca generálny riaditeľ UBS Sergio Ermotti varoval pred bolestivými rozhodnutiami a rušením pracovných miest po prevzatí Credit Suisse, ale neposkytol žiadne čísla.



Agentúra Reuters minulý týždeň informovala o tom, že UBS na budúci mesiac zruší pracovné miesta v ázijskej investičnej divízii Credit Suisse.



UBS dokončila núdzové prevzatie konkurenčnej Credit Suisse v júni. To viedlo k vytvoreniu švajčiarskeho giganta v oblasti bankovníctva a správy majetku so súvahou 1,6 bilióna USD (1,46 bilióna eur), ktorý dohliadal na aktíva v hodnote viac ako 5 biliónov USD.



(1 EUR = 1,0951 USD)