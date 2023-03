Zürich 19. marca (TASR) - UBS ponúka za Credit Suisse okolo miliardy USD (941 miliónov eur). Švajčiarska vláda údajne plánuje zmeniť zákon, aby na dohodu o prevzatí nebolo potrebné hlasovanie akcionárov, informoval v nedeľu britský denník Financial Times (FT). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dohoda o prevzatí by podľa FT mala byť podpísaná ešte v nedeľu večer. Kúpna cena je len zlomkom trhovej kapitalizácie Credit Suisse.



UBS, ktorá je najväčšou švajčiarskou bankou, podala ponuku na kúpu všetkých akcií dvojky na domácom trhu v nedeľu ráno za 0,25 CHF za akciu, pričom cena by sa mala vyplatiť v akciách UBS, uviedol FT s odvolaním sa na zdroj oboznámený so záležitosťou. Akcia Credit Suisse v piatok (17. 3.) zatvorila na 1,86 CHF.



UBS údajne takisto trvala na klauzule, že dohoda sa anuluje, ak swapy úverového zlyhania vyskočia o 100 bázických bodov alebo viac.



Credit Suisse sa k tomu odmietla vyjadriť a UBS rovnako ako švajčiarska vláda bezprostredne neodpovedala na žiadosť agentúry Reuters o komentár.



(1 EUR = 1,0623 USD)