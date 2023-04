UBS pracuje na odčlenení švajčiarskej časti Credit Suisse

Ženeva 30. apríla (TASR) - Švajčiarska banka UBS pracuje na odčlenení švajčiarskej časti konkurenčnej Credit Suisse, ktorú by mal viesť súčasný šéf domácej švajčiarskej divízie André Helfenstein. Uviedli to v nedeľu noviny Neue Zürcher Zeitung (NZZ) am Sonntag. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Prevzatie Credit Suisse, druhej najväčšej švajčiarskej banky, konkurenčnou UBS sprostredkoval štát. S blížiacim sa dokončením prevzatia sa objavujú podrobnosti o tom, ako bude nová zlúčená banka vyzerať.



Švajčiarske noviny s odvolaním sa na zdroj, ktorý nechcel byť menovaný, napísali, že UBS nakoniec zmenila názor na odčlenenie švajčiarskej časti Credit Suisse, ktorý pôvodne považovala za "nepriepustný", vzhľadom na rastúci verejný a politický tlak.



Vedenie UBS opakovane vyhlasovalo, že všetky možnosti týkajúce sa domáceho podnikania Credit Suisse, sú stále na stole.



Noviny NZZ s odvolaním sa na viaceré zdroje napísali tiež, že bývalý spoluriaditeľ divízie globálnej správy majetku UBS, Tom Naratil, sa po odstúpení vlani v októbri vráti do banky.



Credit Suisse zasiahla v uplynulých rokoch séria škandálov vrátane krachu britskej finančnej spoločnosti Greensill, do ktorej investovala 10 miliárd USD (9,11 miliardy eur), aj kolapsu amerického hedžového fondu Archegos Capital Management, ktorý jej priniesol stratu 5,5 miliardy USD. Akcie Credit Suisse sa 15. marca strmo prepadli po tom, ako jej hlavný akcionár Saudská národná banka odmietol poskytnúť ďalšiu finančnú injekciu.



Problematickú banku získala minulý mesiac konkurenčná UBS za 3 miliardy švajčiarskych frankov (3,05 miliardy eur). Obchod sprostredkovali švajčiarska vláda, centrálna banka a regulačný úrad, aby zabránili kolapsu finančného systému v krajine a možnému "rozšíreniu nákazy" v globálnom finančnom systéme.



(1 EUR = 1,0981 USD; 1 EUR = 0,9839 CHF)