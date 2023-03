UBS údajne uvažuje o prevzatí problémovej Credit Suisse

Zürich 19. marca (TASR) - UBS uvažuje o prevzatí problémovej Credit Suisse. Švajčiarska vláda by jej mala poskytnúť záruku proti rizikám, ktoré s tým súvisia, uviedli v sobotu (18. 3.) dva zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



V sobotu večer sa stretla švajčiarska vláda na krízovom zasadnutí, na ktorom riešila problémy Credit Suisse, bez toho, aby po ňom vydala konkrétne vyhlásenia o možných rozhodnutiach.



Podľa denníka Financial Times (FT) sa najväčšia švajčiarska banka UBS údajne zaujíma o čiastočné alebo úplné prevzatie banky Credit Suisse, ktorá sa ocitla v ťažkostiach. Denník s odvolaním sa na dôverné informácie uviedol, že dozorné rady oboch najväčších švajčiarskych úverových inštitútov by sa mali počas víkendu stretnúť, každá samostatne, aby záležitosť prerokovali.



Švajčiarske regulačné orgány podľa FT oznámili svojim americkým a britským kolegom, že fúzia oboch bánk je ich "plánom A" uviedol FT a dodal, že neexistuje žiadna záruka dosiahnutia dohody. Švajčiarska národná banka chce, aby ešte pred pondelkovým (20. 3.) otvorením trhov bolo na stole jednoduché riešenie pre Credit Suisse.



Podľa zdrojov agentúry Reuters švajčiarske regulačné úrady tlačia na UBS, aby prevzala Credit Suisse, ktorej švajčiarske operácie by sa mohli odčleniť. A od Credit Suisse údajne požadujú, aby sa snažila uzavrieť dohodu s UBS.



UBS údajne ako podmienku prevzatie Credit Suisse žiada od vlády záruky vo výške približne 6 miliárd USD (5,65 miliardy eur), uviedol pre Reuters zdroj oboznámený s rokovaniami. Rokovania stále prebiehajú a táto suma sa môže zmeniť, keďže sa uvažuje o viacerých scenároch. Záruky by pokryli náklady na likvidáciu časti Credit Suisse a prípadné náklady spojené so súdnymi žalobami, uviedol zdroj.



Rokovania o riešení problémov Credit Suisse sú komplikované a v prípade fúzie oboch bánk možno bude potrebné zrušiť 10.000 pracovných miest.



UBS, Credit Suisse rovnako ako švajčiarsky finančný regulátor FINMA sa v sobotu k záležitosti odmietli vyjariť.



Problémy Credit Suisse, ktorá nedokázala opätovne získať dôveru investorov, nevyriešil ani záchranný úver od Švajčiarskej národnej banky (SNB) v objeme 50 miliárd CHF (50,72 miliardy eur).



O kúpu častí Credit Suisse má údajne záujem aj Deutsche Bank. Dohoda s Deutsche Bank by však zrejme trvala dlhšie.



(1 EUR = 0,9858 CHF; 1 EUR = 1,0623 USD)